Erinnert sei an die Statistiker, die aus der Alten Akademie in München 2009 freiwillig nach Fürth umziehen sollten. Von 193 Mitarbeitern waren aber gerade mal 70 bereit, die Koffer zu packen, der Rest landete in Altersteilzeit, kassierte Abfindungen oder wurde in andere Behörden versetzt – in München. Beim 2016 von Horst Seehofer erlassenen Umzug des Gesundheitsministeriums von München nach Nürnberg das gleiche Bild: Bloß 18 (!) von insgesamt 241 Mitarbeitern erklärten sich damals zu einem Umzug bereit. Nur so als Beispiele.