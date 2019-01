Opposition traut Söder nicht über den Weg

Was jetzt von den Grünen zum neuerlichen Söder-Vorschlag vorgetragen wird, den Klimaschutz als Staatsziel in die Landesverfassung aufzunehmen, mutet ähnlich an. Auch diesmal wollen sich Grüne und offenbar auch die SPD nicht an der erforderlichen Zweidrittel-Zustimmung des Parlaments beteiligen, jedenfalls nicht so ohne Weiteres. Auch diesmal trauen sie dem CSU-Ministerpräsidenten nicht über den Weg.