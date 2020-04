Nein, Kultusminister Michael Piazolo muss man um seinen Job derzeit kaum beneiden. Dass er gerade besonders glücklich agieren würde, ist jedoch ebenso zweifelhaft. Seine Idee, aus der Risikogruppe pensionierte Lehrer zurück an die Schulen zu holen, war da nur das berühmte Tüpfelchen auf dem "i". Sein aktueller Plan, das Abitur in Bayern wie geplant ab 20. Mai durchzupeitschen, macht ebenso ratlos. Wozu diese Eile? Warum das Ganze nicht nach hinten verschieben? Die Pfingstferien schleifen lassen? Oder, wie es 150.000 Abiturienten in einer Online-Petition fordern, auf das schriftliche Abitur heuer verzichten in dieser historischen Situation? Man kann darüber diskutieren.