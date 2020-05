"In der Stadtspitze repräsentiere ich die stärkste Partei"

Ganz ehrlich: Stand ein Bündnis mit der CSU jemals ernsthaft im Raum, oder waren die Sondierungsgespräche pro forma?

Wir sind schon ernsthaft in die Sondierungsgespräche gegangen. Und die Atmosphäre war gut. Aber was wir auch berücksichtigen mussten, waren das Wahlprogramm und die Positionierungen in den vergangenen sechs Jahren. Und gerade in den Bereichen Verkehr, Umwelt- und Klimaschutz hat die CSU klar gemacht, dass sie nicht in dieselbe Richtung möchte wie wir.

Seppi Schmid hat seinen Posten vor sechs Jahren sehr selbstbewusst interpretiert. Und hat das damit begründet, dass die CSU knapp stärkste Kraft war. Die Grünen sind jetzt noch viel deutlicher stärkste Kraft. Wie sehen Sie sich? Als Neben-Oberbürgermeisterin?

Neben-Oberbürgermeisterin ist ein Schmarrn. In der Stadtspitze repräsentiere ich die stärkste Partei. Durch meinen Bürgermeisterinnen-Zuschnitt ist das jetzt sehr gut ausgefüllt. Grüne Politik nimmt jetzt in der Stadtspitze eine gewichtige Rolle ein.

Im Zweifelsfall werden Sie dem OB auch öffentlich widersprechen?

Wenn es nötig ist, werde ich meinen Standpunkt auch öffentlich deutlich machen.

Grün-rotes München

Haben Sie sich von den alten Grünen mal erzählen lassen, wie in Udes Rot-Grün-Zeiten oft die Türen zwischen den Parteien geknallt haben?

Ehrlich gesagt finde ich, dass eine Rückschau hier nicht viel bringt. Es waren komplett andere Situationen. Mit einem kleinen grünen Partner und einer damals großen SPD. Das hat sich einfach komplett gedreht.

Sind Sie persönlich eine Herzens-Grün-Rote?

Ich glaube, dass es für München schon immer eine sehr gute politische Kombination war.

Wie grün ist Herr Reiter tief in seinem Herzen?

Ich hoffe, sehr grün. Ansonsten gibt es ja uns Grüne.

"Umwelt- und Klimaschutz sind jedenfalls keine Wohlfühlthemen"

Der Kämmerer hat eine eher düstere Finanzlage prognostiziert. Welche Pläne, die Sie den Wählern schon versprochen hatten, müssen jetzt auf Eis gelegt werden?

Diese Debatten werden wir führen. Aber so weit sind wir momentan noch nicht, denn valide Zahlen liegen noch nicht vor.

Was Umwelt- und Klimaschutz und die Kassenlage angeht, da müssen Sie eigentlich von härteren Auseinandersetzungen ausgehen, oder? Eine Opposition wird da sicher stärker reingehen, dass das Wohlfühlthemen sind, auf die man auch verzichten könnte.

Umwelt- und Klimaschutz sind jedenfalls keine Wohlfühlthemen, sondern höchst dringliche Themen, von denen auch die Wirtschaft profitieren kann. Wir haben zum Beispiel auf meine Initiative hin ein Konjunkturpaket für München geschnürt, das ökologisches Handeln belohnt. Was Themen wie ökologische Baustandards angeht, waren wir zuletzt auch mit der CSU auf einem sehr konstruktiven Weg.

Mit Radwegen dafür weniger.

An der Umsetzung der Radentscheide wird nicht gerüttelt. Das haben wir im Koalitionsvertrag festgelegt. Wie das finanziell werden wird, muss man erstmal schauen. Wir glauben nach wie vor, dass die 1,5 Milliarden Euro, die für die Umsetzung im Raum standen, sehr hochgegriffen sind.

Sie bekommen einen Dienstwagen. Sollten Sie als Grüne nicht mit einem guten Beispiel vorangehen und verzichten?

Ich wohne in Aubing – weiter weg geht ja praktisch nicht vom Marienplatz aus gesehen. Von dort aus werde ich auch in Zukunft weiter die S-Bahn benutzen, weil es trotz allem Ärger einfach die schnellste Möglichkeit ist, in der Früh hier ins Rathaus zu kommen – und die ökologisch sinnvollste. Die Strecken vom Rathaus zu Terminen möchte ich auch weiterhin mit dem Radl fahren. Nichtsdestotrotz werde ich auch Abendveranstaltungen haben, die sich bis in die Nacht ziehen können. Für diese Situationen werde ich auch mal auf den Dienstwagen zurückgreifen. Für mich ist es nur wichtig, dass es ein emissionsfreies Fahrzeug sein muss.

Münchner in der Corona-Krise

Haben Sie das Gefühl, dass die Bedürfnisse der Städter in dieser Krise genug wahrgenommen und vertont wurden? Der OB läuft da ja zu 100 Prozent im Gleichschritt mit Söder.

Was ich schon finde, ist, dass die Prioritäten falsch gesetzt wurden. Die Belange von Familien müssten mindestens genauso intensiv diskutiert werden wie die Frage nach einer Wiedereröffnung von Baumärkten oder Biergärten. Im Biergarten sitzt man vielleicht einmal pro Woche, Kinderbetreuung und Schule brauchen Familien mit Kindern jeden Tag.

Worunter haben Sie persönlich in der Krise gelitten?

Es gibt viele Menschen, die unter der Krise leiden, ich gehöre aber nicht dazu. Auch weil meine Kinder mit elf und 14 Jahren schon recht selbstständig sind und nicht mehr großen Betreuungsbedarf haben.

Wären die Grünen auch mitten in der Corona-Krise zur stärksten Kraft gewählt worden? Ihre Einschätzung.

Es hat sich über mehrere Wahlen gezeigt, wie grün die Münchner sind. Die Klimakrise als grünes Mega-Thema wird die nächsten Generationen noch betreffen – leider, muss man sagen.

Wo treffen wir Sie in sechs Jahren? Wieder zwischen Umzugskisten? Dann ein paar Türen weiter im OB-Büro?

Jetzt gehe ich erstmal jeden Tag in mein neues Büro hier im Rathaus. Und darauf freue ich mich unheimlich.

Lesen Sie hier: Bühne frei für den neuen Münchner Stadtrat

Lesen Sie hier: Reiter, Habenschaden, Dietl - Was die Münchner Bürgermeister verdienen