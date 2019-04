Gespräche über Pflege: "Je länger man wartet, desto schwieriger wird es"

Wie sage ich jemandem, dass ich ihn nicht pflegen will?

Wenn es nicht geht, dann muss man das offen ansprechen – aber man muss auch die Erwiderung ertragen. Man könnte zum Beispiel sagen: "Mama, Papa, ich habe mir das lange überlegt und es ist mir so wichtig, aber ich schaffe es zeitlich nicht" – oder finanziell, oder aufgrund der Wohnungssituation. Hier gilt wieder: Je länger man wartet, desto schwieriger wird es.

Wenn man einen Pflegegrad beantragen möchte, gibt es eine Begutachtung des Pflegebedürftigen. Oftmals ist das dann genau der Tag, an dem dieser topfit ist. Wie sage ich als Angehöriger dem Gutachter, dass das nicht der realen Situation entspricht?

Viele bieten inzwischen an, dass eine Art Pflegetagebuch geführt wird, um zu skizzieren, dass es gute und schlechte Tage gibt. Viele Gutachter kennen diese Situation natürlich auch. Man kann aber auch im Vorfeld mit den Gutachtern sprechen und bitten, dass ein Teil mit dem Pflegebedürftigen besprochen wird und ein Teil ohne ihn oder sie. Oder man fragt, ob es möglich ist, den Gutachter im Nachhinein nochmal zu kontaktieren, um weitere Informationen zu geben.

"Gut ist es, sich vorzubereiten"

Was kann ich als Angehöriger einem Pflegedienst mit auf den Weg geben, damit sich der Pflegebedürftige so wohl wie möglich fühlt?

Man sollte viel von den liebgewonnen Lebensritualen erzählen. Das sind oft alltägliche Sachen: Kaffee mit oder ohne Milch? Ist jemand eher still oder war er gern in Gesellschaft, welchen Beruf hatte er? War er religiös? Das sind Kleinigkeiten, die aber extrem hilfreich sind für Pflegende, weil sie dadurch das Gesamtwohlbefinden des Pflegebedürftigen besser einschätzen können.

Als Angehöriger muss man viel mit Ärzten oder Pflegern kommunizieren – und ist schnell überfordert, wenn diese mit Fachvokabular um sich werfen. Was ist zu tun?

Gut ist es, sich vorzubereiten. Ich überlege mir also vorher, was der Sinn des Gesprächs ist und was hinten dabei rauskommen soll. Je klarer mir das ist, umso eher kann ich in so ein Gespräch einsteigen. Gut ist es, schon zu Beginn das Wichtigste sagen, etwa so: "Das, was mich am meisten beschäftigt, ist…" . Das sollte man am Anfang sagen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass, wenn wenig Zeit ist, wenigstens das geklärt wird.

Sie haben sich intensiv mit dem Thema Pflegebedürftigkeit auseinandersetzt. Auch, wenn die Frage sehr persönlich ist: Wie möchten Sie selbst gepflegt werden?

Ich wünsche mir Menschen um mich herum, die ganz viel Humor haben und die es als natürlich empfinden, dass ein Leben auch vergänglich ist. Ich möchte mich bis zum Schluss umsorgt und umarmt wissen von Menschen, die das Leben lieben, aber mir auch die Möglichkeit geben, zu entscheiden, wenn es für mich an der Zeit ist zu gehen.

Das Buch "Pflegegespräche richtig führen" von Sandra Mantz ist kürzlich im Duden- Verlag erschienen. 2019, 160 Seiten, Taschenbuch, zehn Euro.

Lesen Sie auch: Miet-Horror in München - Mit 75 fliegt sie aus ihrer Wohnung