Also stimmt die landläufige Meinung vom reichen Verkäufer und armen Käufer nicht?

Nein, gerade beim Immobilienkauf befinden sich beide Parteien auf Augenhöhe. Wer in einem Ballungsraum wie München mehrere Hunderttausend Euro für eine Immobilie ausgeben kann, ist meist sogar in einer besseren finanziellen Position als ein Verkäufer, den vielleicht Schulden, Krankheit, Erbstreitigkeiten oder andere Zwänge plagen. Da sind 3,57 Prozent Maklerprovision vom Verkäufer und 3,57 Prozent Maklerprovision vom Käufer – so wie es in Bayern und fast im gesamten Bundesgebiet der Regelfall ist – doch fair.