Sie sprechen vom Abstieg in der Saison 2016/17 und Ihrer folgenden "Flucht" in die USA.

Viele haben gesagt: Wenn es dein Verein ist, warum hast du nicht geholfen, die Scherben zusammenzukehren? Ich hatte keinen Vertrag mehr, habe Abstand gebraucht und erst einige Wochen später realisiert, was passiert ist. Ich habe den Spaß am Fußball verloren. Normalerweise kommt das in der Sommerpause nach zwei, drei Wochen zurück. Diesmal hat es mehr als doppelt so lange gedauert.