Warum tun sich bayerische Ermittler so schwer damit, einen rechtsextremen Anschlag als solchen zu benennen?

Entscheidend für die Einordnung ist das bundesweit gültige Definitionssystem "Politisch motivierte Kriminalität". Es muss eine politische Motivation des Täters vorliegen. Entscheidend sind hier beispielsweise Äußerungen des Täters, die auf seine rassistische Gesinnung hindeuten. So wie sich der Täter vor und während der Tat geäußert hat, geht man derzeit davon aus, dass für ihn, der selbst ein Flüchtlingskind war, die Rache für das erlittene Mobbing durch türkischstämmige Mitschüler im Vordergrund gestanden haben dürfte. Ich sehe aber eben auch einen rassistischen Ansatz und damit eine Kombination in der Motivlage. Man muss die Tat differenziert sehen. Eine einseitige Bewertung als Amoklauf oder als politisch motivierte Kriminalität wird uns am Ende nicht weiterbringen, es gibt kein entweder/oder.