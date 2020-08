Stattdessen holt der Mensch alles nach, was er meinte, versäumt zu haben. Gerade bayerische Urlaubsregionen ächzen gerade unter der Last der Touristen. Wie ist es bei Ihnen in Garmisch?

Ja, zurzeit herrscht leider der pure Wahnsinn. Zwei Stunden Wartezeit beim Eingang in die Partnachklamm. Überall zugeparkte Wiesen, am Eibsee die Badegäste dicht an dicht. Das ist schon irre. Andererseits muss man die Leute auch verstehen. Wo sollen sie denn sonst hin. Und bei uns in Bayern ist es nun einmal unheimlich schön. Ich würde in Bayern auch gern Urlaub machen, würde ich hier nicht wohnen. Was mich nur erschreckt, ist der Leichtsinn der Menschen, wenn sie in die Berge gehen. Als ich mit dem Christian neulich in den Abendstunden auf einem anspruchsvollen Bergtrail unterwegs war, kam uns eine übergewichtige Frau in Sandalen entgegen, die war fix und fertig und schon am Heulen. Die hätte den Abstieg nie mehr geschafft. Wir haben dann die Bergwacht rufen müssen. Was mich noch stört, ist der fehlende Respekt vor der Natur. Wenn ich sehe, wie viele Wanderer ihren Dreck am Berg, im Wald oder am Seeufer liegen lassen, wird mir schlecht.