Kommen in den zwei Wochen nicht auch Gedanken ans Aufhören, wenn die Quälerei doch größer wird als der Genuss?

Natürlich. Eben wenn ich falsche Entscheidungen treffe. Oder wenn es emotional wird, wenn im Team eine blöde Bemerkung fällt. Es stehen alle unter Anspannung. Da gibt es die Momente, an denen ich denke, warum ich das mache. Aber dann schlafe ich drüber, nach einer Nacht legen sich die Emotionen meistens, und am nächsten Tag geht's weiter.

Wo liegt in diesem Jahr die Schlüsselstelle?

Ganz sicher die vierte Etappe, wenn es vom Kronplatz bei Bruneck wieder zurückgeht über Tirol bis zur Zugspitze. Das wird eine Strecke, an der man viel richtigmachen kann. Aber eben auch viel falsch.

Maurer: "Haben wir nicht schon genug Skipisten?"

Sie sind nicht nur erfolgreicher Alpencrosser, sondern haben kurz vor Beginn der X-Alps ganz nebenbei einen neuen Weltrekord im FAI-Dreiecksflug aufgestellt, können Sie das mal bitte erklären?

Als FAI bezeichnen wir Flieger ein Dreieck, bei dem die kürzeste Seite mindestens 28 Prozent beträgt, alle drei Seiten also in etwa gleich lang sind. Ich bin da 343 Kilometer über die Schweiz, bis nach Frankreich und wieder zurückgeflogen, unterwegs war ich da mehr als elf Stunden. Eine grandiose Erfahrung.

In der Zeit fliegt man von München nach San Francisco. Wenn Sie immer so über die Alpen fliegen, wird das Hochgefühl nicht durch die Erkenntnis getrübt, wie sehr die Gletscher schmelzen und der Mensch in die Natur eingreift?

Natürlich. Dabei klingt es sicher komisch, wenn ich sage, dass für uns Gleitschirmflieger die Gletscherschmelze sogar ein Vorteil ist, weil uns die Felsen, die darunter hervortreten, eine bessere Thermik geben. Im Ernst ist das aber schon sehr bedrückend. Ich fliege seit 20 Jahren, oft über die gleichen Gegenden und sehe da natürlich, wie sich die Landschaft gewandelt hat.

Was schmerzt Sie dabei eigentlich am meisten?

Zu sehen, wie der Mensch immer mehr Liftanlagen und Schneisen für den Skitourismus in den Berg schlägt. Wie die Bagger im Sommer die Erde umpflügen, damit die Menschen im Winter glatte und neue Pisten haben. Das ist schon sehr gravierend. Ich frage mich dann immer, haben wir denn nicht schon genug Skipisten? Muss man noch mehr in die Natur eingreifen? Ich kann es nicht ändern, aber wenn ich da oben in der Luft bin, mache ich mir natürlich schon meine Gedanken über Sinn und Unsinn. Darum ist für mich bei allem Wettkampfgedanken bei den X-Alps das Wichtigste der Respekt vor dieser genialen Landschaft. Dass man dieser einmaligen Natur mit Demut begegnet und Dankbarkeit.

