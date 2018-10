Kein Neid also auch auf die Millionengehälter von heutigen Jungprofis?

Ach, niemals. Dafür hatten wir doch auch viel mehr Freiheiten. Wir waren Fußballer, die sich unters Volk gemischt haben, am Wochenende gerne in der Gastronomie unterwegs waren. Heute geht das ja gar nicht mehr, heute stehst du dann ja gleich mit einem Bild im Internet.

Trotzdem, Sie hatten nach der Karriere große finanzielle Probleme. Als Profi heute hätten Sie bei vernünftiger Geldanlage ausgesorgt.

Ja, aber was sollen dann die sagen, die noch vor mir gespielt haben? Die haben als Lohn einen Fernseher bekommen oder einen Sack Kartoffeln. Mir ist das doch egal, ob einer 100 Millionen im Monat verdient, er klaut mir das Geld doch nicht, deswegen bin ich ja nicht ärmer. Das Einzige, was ich heute manchmal vermisse, ist die fehlende Bodenhaftung. Manche sollten da devoter sein. Wer das Privileg hat, das Hobby zum Beruf zu machen und enorme Summen zu verdienen, der sollte dankbar sein bis in alle Ewigkeit.

Ist Ihnen die heutige Spielergeneration fremd geworden? Vermissen Sie die Typen?

Nehmen Sie nur die Interviews nach den Spielen. Alles einstudiert, roboterhaft. Ich verstehe das nicht. Das sind doch Menschen mit Gefühlen. Ob ich gewinne oder verliere, Freud und Leid, diese Gefühle müssen doch raus, sonst ersticke ich daran. Der Thomas Müller ist da eine erfrischende Ausnahme. Ein Mensch, der sagt, was er denkt und fühlt und nicht auf Gleisen fährt. Was mich ganz allgemein betrübt, ist, wie sehr gerade Sprache und zwischenmenschliche Kommunikation in unserer Gesellschaft verkümmern. Dass ich Menschen sehe, die gegen den Laternenpfahl laufen, weil sie auf ihr Handy starren. Sprache ist heute nur noch eine SMS oder 140 Zeichen auf Twitter, ich verstehe das nicht, da schrumpft das Gehirn doch ein. Nein, das ist nicht mehr meine Welt.

Gerade das Zwischenmenschliche, von dem Sie gerade sprachen, liegt Ihnen sehr am Herzen, Sie engagieren sich stark für soziale Zwecke. Haben Sie da ein Lieblingsprojekt?

Ach, ich bin ja nur ein kleines Rädchen, das versucht, das zu tun, was in meinen Möglichkeiten steht. Ich trainiere manchmal Waisenkinder, und wenn mich ein Altenheim anruft, ob ich zu einer Feier vorbeikommen kann, mach ich das natürlich auch. Ich freue mich, wenn die sich freuen und mir erzählen, dass sie mich früher im Stadion spielen haben sehen. Ich mach das doch gern.

Karitative und ehrenamtliche Engagements sind aber auch nicht selbstverständlich, die Zeiten werden gefühlt kälter.

'Heute geht es doch nur noch ums Ego. Ich bin ein Nachkriegskind, ich weiß, wie das ist, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu helfen. Da ging es um banale Sachen, ist man mal rüber zur Nachbarin: „Else, haste mal Mehl?“ Man muss und soll ja nicht mit jedem Menschen gut können, geht gar nicht. Aber wieder ein größeres Miteinander, das wäre schön.

Sie werden bald 72, gibt es Wünsche für die nächsten Jahre?

Ich möchte in Frieden mit meiner Umwelt zusammenleben. Und in dem gesundheitlichen Rahmen, der mir gegeben ist, noch ein paar schöne Jahre leben, und auch mit meinen Kindern eine schöne Zeit verbringen.

Wie alt sind Ihre Kinder jetzt?

Die Tochter 21, der Sohn 39. Wir verstehen uns immer noch wunderbar. Ich muss mir ja nichts vormachen, es ist der letzte Teil meines Lebens, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass mich der liebe Gott schon zweimal verschont hat. Ich akzeptiere das Leben und den Tod, und wenn ich vor meinen Kindern gehen darf, ist alles in Ordnung. Mein Weg war und ist ein guter. So wie es war, war alles richtig. Und auch wenn nicht die Millionen geflossen sind: Was ich erlebt habe und erleben durfte, dafür müssten manch andere 300 Jahre alt werden.