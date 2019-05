Wir bitten darum.

Im Fußball gibt es keine Ruhe. Bei Sechzig vielleicht noch weniger. Na und? Das gehört dazu. Ein Verein muss planen, da kann es ruhig laut werden – bei Wildmoser (Ex-1860-Präsident, d. Red.) und mir hat es früher auch gescheppert. Und auch die Fans: Lasst die doch schimpfen und ein bisschen qualmen. Das hatten wir früher auch. Auch so ein Geheimtraining, wie es Biero macht – was ist das? Wer soll Sechzig denn noch was wegschauen?

Am Samstag geht es im letzten Heimspiel gegen Fortuna Köln, danach folgt das Saisonfinish bei Carl Zeiss Jena. Was würden Sie Ihrem einstigen Schützling Daniel Bierofka jetzt raten, um mit einem Sieg den Klassenerhalt zu schaffen?

Er darf jetzt nicht nervös werden. Ich kenne den genauen Zustand seiner Mannschaft nicht, einige Männer sind verletzt. Aber das hat den FC Liverpool gegen den FC Barcelona in der Champions League auch nicht gestört: Die haben auch ohne Salah und Firmino Gas gegeben. Egal welche Liga: Wenn es mit der Zweikampfstärke und Laufbereitschaft hinhaut, wenn die Spieler wirklich wollen und an sich glauben, dann brauchst du nicht immer deine Bestbesetzung, um den Gegner herzuspielen. Macht es doch wie Liverpool, Löwen: Rausgehen, Köln schlagen, fertig! Jede Mannschaft braucht Typen. Einer wie Sascha Mölders muss vorangehen, aber es müssen schon alle richten.

Lesen Sie auch: Nico Karger trainiert wieder mit der Mannschaft