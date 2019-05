Hannes Wader, mit dem ich vor wenigen Jahren auf Tour war, hat in einem gemeinsamen Interview plötzlich gesagt: "Ich denke eigentlich jeden Tag an den Holocaust." Da waren wir alle kurz etwas irritiert. Aber er hat Recht: Wir müssen uns daran erinnern, um zu spüren, dass wir dieses Grausame, das in jedem von uns steckt, nie wieder von der Leine lassen dürfen. Das geht auch, weil der Mensch gleichzeitig ein mitfühlendes Wesen ist. Und die, die das verlernt haben, sind eigentlich nur verletzte arme Seelen.

"Viele meiner italienischen Freunde sind traurig und niedergeschlagen"

Das Grundgesetz als Gegenentwurf zum Faschismus ist ungefähr so alt wie Sie und wird gerade gefeiert.

Es bleibt ein hervorragendes Buch. Man muss sich oft einfach nur fragen, ist etwas mit dem Geist des Grundgesetzes vereinbar? Und bekommt im Grundgesetz eine menschlich verlässliche Antwort. Diese Verfassung ist auch ein Spiegel, wie wir Deutsche unsere NS-Vergangenheit aufgearbeitet haben – meist viel besser als alle anderen ihre Geschichte.

Sie leben viel in Italien. Und das ist ja ein Land geworden, dass man politisch auch nicht mehr so leicht romantisieren kann.

Leider, ja! Mit Salvini geht das nicht mehr, aber es gab auch zuvor schon eine Mussolini-Verehrung. Ich selbst wohne ja in der Toskana, und die hat ihre Grundliberalität noch bewahrt. Und vielleicht kann man auf den Typus des Italieners hoffen, der nie alles so hart anfasst. Aber viele meiner italienischen Freunde sind traurig und niedergeschlagen.

Es gibt noch die ökologische Dimension, wie bei Ihrem Lied "Und das soll dann alles gewesen sein", wo es heißt: "Wir haben die Erde so schlecht bestellt /und betrügen noch heute das Morgen."

Ja, auch das ist Wahnsinn, dass man nach über 30 Jahren Erkenntnis und Wissen, immer noch sagen muss: Ist, was uns die Leistungsgesellschaft vorgibt, wirklich alles, was wir aus unserem Leben machen können? Gibt es nur den kapitalistischen Wohlstand, oder muss man nicht endlich den seelischen Wohlstand – um es im zynischen Wirtschaftsjargon zu sagen: mit einpreisen? Man muss endlich immer ein seelisches und ökologisches Sozialprodukt mitdenken!

