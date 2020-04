Reinbold hält sich an Kontaktverbote und trägt Maske

Was werden Sie jetzt am 19. September um 12 Uhr machen – bei sich daheim anzapfen?

Gute Frage. Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich alles noch mehr verdauen. Freunde haben vorgeschlagen, ob wir eine Mini-Wiesn im Löwenbräukeller feiern können. Ich sagte: Spinnt’s ihr, wir dürfen uns nicht treffen und müssen alle Abstand halten. Da bin ich richtig spießig, ich halte mich sehr an alle Kontaktverbote.

Tragen Sie eine Maske?

Sicher. Ich habe eine Profi-Maske und eine weiß-blau karierte, die mag ich lieber. Ich hab mich dran gewöhnt, die zu tragen. Da ich keine 30 mehr bin, muss ich sehr aufpassen. Da mach ich mir nichts vor.

Haben Sie seit dem Lockdown den Franziskaner betreten?

Der Franziskaner war vorher jeden Tag offen, jetzt ist seit Wochen alles dicht. Wenn ich in den leeren Wirtsräumen stehen würde – naa, das pack ich wirklich nicht.

Drei-Wochen-Wiesn: "Eine Wahnsinnsherausforderung"

Natürlich ist Wirtesprecher Christian Schottenhamel nicht überrascht. "Man hat sich die ganze Zeit damit beschäftigt und dann ist die Absage trotzdem ein tiefer Stich ins Herz", sagt Schottenhamel. Er ist aber auch froh, dass es keine abgeschwächte Wiesn geben wird. "Da geht die Marke kaputt, wenn man das verwässert. Die Wiesn ist halt die Wiesn."

Also ebenso einzigartig sieht er die Tatsache an, dass die Wiesn nur etwas über zwei Wochen geht. "Da spreche ich jetzt für mich persönlich, aber eine Wiesn über drei oder vier Wochen, das wäre eine Wahnsinnsherausforderung." Zumal Schottenhamel argumentiert, nur weil die Wiesn dann doppelt so lang sei, kämen nicht doppelt so viele Gäste. "Wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr ist: Ob es einen Impfstoff gibt, vielleicht ein neues Virus. Damit auf der Wiesn unbeschwert gefeiert werden kann, muss auch das Vertrauen der Bevölkerung da sein."

Ähnlich sieht das auch Otto Lindinger von Bodo’s Cafézelt, Sprecher der Kleinen Wiesnzelte: "Zwei, drei Tage länger sind mit der jetzigen Logistik und Einsatz von Mitarbeitern durchaus machbar. Ich sehe aber nicht, dass das ein großer Gewinn wäre. Aus unserer Erfahrung kommen immer die gleichen Stammgäste zu den Kleinen Wiesnzelten." Einen zusätzlichen Tag würde er sich aber 2021 schon wünschen. "Die Geselligkeit kann man nicht mit Videokonferenzen generieren. Das persönliche Gespräch mit dem Gast fehlt mir sehr. Das ist wertvolle Lebenszeit, die wir gerade nicht leben können", sagt Lorenz Stiftl, Wirt vom Festzelt Zum Stiftl.

