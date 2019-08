Würden Sie sich wünschen, dass es auch in anderen Stadien Kapellen geben würde als Anlaufpunkte für Menschen?

Wenn es wirklich Orte der Ruhe und Besinnung sind – wie hier auf Schalke –, dann würde ich das begrüßen. Wenn es aber Orte sind, an denen man nur Schals auslegt und dem Fußballgott huldigen will, dann sollte man überlegen, ob das wirklich passend ist. Für manche Stadien wird es ja auch schwer sein, solche Räume in eine bestehende Architektur zu integrieren. Eine Kapelle muss auch eine inhaltliche Ausstrahlung haben, eine gut überlegte künstlerische Gestaltung. Mitarbeiter des FC Bayern waren vor einigen Jahren mal bei mir zu Gast und sagten, dass man sich das in München gar nicht vorstellen könne.

Barth: "In München kann man sich das nicht vorstellen"

Warum denn nicht?

Es muss wohl in der Nähe der Allianz Arena eine romanische Kirche geben. Und die katholische Frömmigkeit Bayerns würde das auch vermutlich nur schwer zulassen – so in etwa war die Begründung. Ich kann nur für uns sprechen und muss sagen, dass die Kapelle für den Verein und die Menschen ein großer Gewinn ist.

Beim FC Bayern ist David Alaba als gläubiger Christ bekannt. Würden Sie sich mit ihm gern mal über Gott austauschen?

Aber natürlich! Das wäre mit Sicherheit spannend, da bin ich für jedes Gespräch offen. Vielleicht ist er ja am Samstag da und findet die Zeit.

Barth: "Für ein Gespräch mit Alaba wäre ich offen"

Wie denkt man als Pfarrer eigentlich über die rassistischen Äußerungen, die Schalkes Vorstandsboss Clemens Tönnies kürzlich getätigt hat?

Rassismus ist ein vordergründiges Thema, auch in den Stadien. Die Tönnies-Aussagen waren diskriminierend, man muss sie zurückweisen. Ich persönlich kenne Tönnies aus mehreren Gesprächen und kann sagen, dass er keinerlei rassistische Motive in sich hat. Ich kann die Situation, in der das ausgesprochen wurde, gar nicht nachvollziehen. Ich habe den Eindruck, dass er selbst zutiefst darüber betrübt ist, was ihm da passiert ist. Wir müssen anlässlich dieser Geschichte noch mal neu buchstabieren und lernen, was es für uns heißt, Themen wie Rassismus noch deutlicher zu begegnen.

Barth: "Es gibt keinen Fußballgott"

Zum Abschluss: Rudi Assauer, der große Schalker, hat nach der dramatisch knapp verpassten Meisterschaft 2001 gesagt, dass er nicht mehr an den Fußballgott glaubt. Gibt es den überhaupt?

Natürlich glaube ich auch nicht an den Fußballgott! Das sind Vorstellungen, die Beruhigung vermitteln sollen. Da ist jemand, an den man sich mit seinen Sorgen und Nöten wenden kann – oder den man für eine Niederlage verantwortlich machen kann. Aber ein Fußballgott verheißt mir kein ewiges Leben. Der biblische Glaube kennt ja bekanntlich auch keine anderen Götter. Und deshalb gibt es keinen Fußballgott.

Lesen Sie hier: Marcel Reif - "Coutinho wird ganz sicher kein James 2.0"