Da müssen wir Sie ja nach dem Ausgang und den Torschützen des Testspiels fragen.

Die bleiben geheim. Aber es sind einige Tore gefallen. Nach einem ersten Spiel am Trainingsgelände, mit dem ich nicht zufrieden war, haben es beide Mannschaften diesmal sehr gut gemacht. Die Berührungsängste in den Zweikämpfen, die es am Anfang noch gab, sind mittlerweile verschwunden. Gleichzeitig halten sich alle unsere Spieler an die Hygienemaßnahmen.