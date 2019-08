Die Unterstützung von Trainer Eduard Geyer hatten Sie ebenso. War er wirklich so ein harter Hund?

Geyer ist ein guter Mensch. Er war zwar hart, aber das muss man auch sein, sonst nutzen dich die Spieler aus. Nach dem Fehler gegen Gladbach hat er mich aufgebaut, normal mit mir weitergearbeitet. Beim nächsten Spiel in Stuttgart habe ich dann klasse gehalten, obwohl ich mit gebrochenem Finger gespielt habe. Am Ende der Saison haben wir den Klassenerhalt mit Cottbus geschafft.

Piplica kritisiert Energie Cottbus

Sehnen Sie sich zurück nach diesen erfolgreichen Zeiten mit Energie?

Ja, sehr. Wenn wir heute mit Wacker Nordhausen gegen Energie spielen, ist das nicht einfach für mich. Mein Herz ist immer noch rot-weiß. Ich habe mehr als zehn Jahre in Cottbus gespielt. Das war damals ein ganz anderes Leben, für mich, meine Frau, für alle. Die Leute sprechen mich noch immer darauf an. Es war für mich die schönste Zeit. Wenn man das mit der heutigen Situation von Cottbus vergleicht, ist es wie Tag und Nacht. Das sportliche Fachwissen in der Führung ist heute nicht mehr so da.

Wie ist Ihr Kontakt zu Energie heute?

Ich habe keinen Kontakt mehr zu dem Klub, es sind viele neue Leute da. Ehrlich gesagt, kenne ich kein Schwein mehr. Ich bin da fremd. Deshalb gehe ich auch nicht ins Stadion gegen Bayern. Ich habe keine Karte. Und ich kann das auch nicht. Früher war das Stadion mein Wohnzimmer. Ich bin nicht glücklich über diese Situation.

Warum ist das Verhältnis denn so schlecht?

Es war immer mein Ziel, nach der aktiven Karriere für den Verein zu arbeiten. Aber das wollte der Klub nicht. Es ist traurig, wie sich Energie entwickelt hat. Eigentlich müsste der Klub mit seinem Potenzial in der 2. Liga spielen.

