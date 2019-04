AZ: Herr Klitschko, seit Sie Bürgermeister von Kiew sind, hat man sie nur noch selten beim Boxen gesehen. Haben Sie beim Champions Dinner in München anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bundes deutscher Berufsboxer die kurze Auszeit von der Politik genossen?

VITALI KLITSCHKO: Sehr, die Box-Familie ist ja sehr eng miteinander verbunden. Und wie es eben bei Familie ist – auch, wenn man länger weg war –, gehört man gleich wieder dazu. Es ist toll, all die großen Boxer, die Weggefährten hier in der Südtiroler Stuben bei Alfons Schuhbeck wiederzusehen. Allein, dass mein Bruder und ich in einem Raum sind, ist bei unseren Terminkalendern fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch wenn ich es mir in meiner aktiven Zeit als Boxer nicht vorstellen konnte, es gibt Berufe, die noch härter und gnadenloser sind.