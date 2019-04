"Wir müssen uns um Notre-Dame kümmern"

Das waren katholische und weltliche Erinnerungen. Und die kulturelle Identität?

Anfang des 19. Jahrhunderts hat Victor Hugo den Roman "Der Glöckner von Notre-Dame" geschrieben. Das war ein riesiger Erfolg und die Franzosen haben sich dadurch wieder darauf zurückbesonnen: Wir müssen uns um Notre-Dame kümmern! Ganz fertig war die Kirche damals noch nicht und zudem etwas verstaubt – also wollte man sie renovieren. Der damals in Frankreich sehr berühmte Architekt Viollet-le-Duc hat die Kirche fertig gebaut und renoviert. Er hat auch einige Dinge geschaffen, die wir heute von Notre-Dame kennen.

Welche zum Beispiel?

Dieser gruselige Wasserspeier etwa, den man oft auf Postkarten sieht.

Wie fühlt sich der Verlust für Frankreich jetzt an?

Im Fernsehen hat man gesehen: Die Menschen standen meistens da und haben geschwiegen. Manche haben geweint. Als es schon dunkel war, haben Tausende Zuschauer angefangen, katholische Kirchenlieder zu singen. Diese Gemeinschaft zeigt: Man hält im Leid zusammen. Ich habe heute auch mit einem guten Freund in Paris telefoniert. Er sagte mir, der Brand von Notre-Dame habe dazu geführt, dass die Franzosen alle Streitigkeiten erstmal vergessen.

"Momentan herrscht das Gefühl der Gemeinschaft"

Kann das die Franzosen wieder stärker vereinen?

Für den Moment werden sie sich zusammenraufen. Macron sollte am Montag ja eine ganz wichtige Rede im Fernsehen halten. Es ging um Reformen als Antwort auf die Gelbwesten. Die aufgezeichnete Rede wurde aber nicht ausgestrahlt und die neue Version wird eine andere sein. Ich vermute, dass ihm der Vorfall etwas nutzen wird. Man weiß zwar nicht – auch hinsichtlich des Europawahlkampfes –, wie lange die Franzosen zusammenhalten werden, aber momentan herrscht das Gefühl der Gemeinschaft.

Es wird auch schon über den Wiederaufbau gesprochen.

Es gibt schon die ersten zwei Großspenden – ich glaube, das wird Schule machen. Andere reiche französische Familien werden auch spenden.

Aber wie viel wird all das letztendlich kosten?

Es wird in die Milliarden gehen, aber das Geld wird zusammenkommen. Die Frage bleibt: Wie lange wird der Wiederaufbau dauern?

Was schätzen Sie?

Jetzt müssen sich erstmal die Experten einen Überblick verschaffen, was noch steht und was nicht. Aber der ehemalige Kulturminister hat bereits gesagt: "Jetzt fangt nicht an über Jahrzehnte zu reden, das kann man in drei Jahren machen – wenn man will".

