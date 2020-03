AZ: Herr Herrmann, an der türkisch-griechischen Grenze braut sich ein Szenario zusammen, das an die Vorgänge vor fünf Jahren erinnert. Rechnen Sie wie Frontex mit einem neuen Flüchtlingsstrom?

Joachim Herrmann: Aktuell ist die Lage noch immer nicht ganz klar. Während es von türkischer Seite heißt, dass bereits mehrere zehntausend Flüchtlinge die Grenze zur EU passiert haben, meldet Griechenland keine größere Zahl von Migranten, die eingereist sind. Klar ist aber: Die Situation an den türkischen Grenzen zur EU ist jedenfalls brenzlig. Wir beobachten das sehr genau.