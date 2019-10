AZ: Grüß Gott, liebe Frau Weyer und Herr Consul. Es gibt Sie also noch. Täuscht es, oder ist es zuletzt ziemlich still um Sie geworden?

HANS-HERMANN WEYER: Wir sind nicht mehr so oft in Deutschland wie früher. Wissen Sie, wir haben so ein traumhaftes Leben – aber eben überwiegend in Brasilien. Deutschland ist schön, wir sind Weihnachten immer mit der Familie hier am Tegernsee. Das Oktoberfest ist auch ein Jour fixe für uns, seit der leider verstorbene Gerd Käfer uns jedes Jahr eingeladen hat. Er war einer meiner engsten Freunde. Ich habe ihm für 650.000 D-Mark ein Haus gekauft in Terracina.

CHRISTINA WEYER: Warum es still geworden ist? Mein Mann ist ja bekannt wie eine Persil-Marke, er hat PR für sich nicht mehr nötig. Die Leute, die was wollen, die kommen zu ihm, – die Eitelkeit stirbt ja nie aus. Das ist ein Selbstläufer geworden. Weil mein Mann Marktführer ist, können wir es uns gottlob leisten, ein schönes privates Leben zu führen – und haben auch keine Profilneurose. Mein Mann muss auch nicht wie damals Götz George bei "Wetten, dass" griesgrämig auf der Couch sitzen und Gummibärchen knirschen, bloß weil ihm die Produktionsfirma im Nacken sitzt und PR einfordert.

ER: Neulich haben wir übrigens Thomas Gottschalk getroffen, bei seiner Lesung.

SIE: ...und er sagte als erstes: "Meine Lieblingslegende, der Consul, ist auch da!"

ER: Dann haben wir sechs seiner Bücher bekommen und sind gleich wieder abgezogen. Wir müssen uns nicht alles anhören.