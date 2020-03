Wann waren Sie selbst zum ersten Mal in Afrika vor Ort?

Ich habe 2013 damit begonnen. Mittlerweile bin ich jedes Jahr im Sommer und Winter in Äthiopien, jeweils in den Fußballpausen.

Gab es besondere Momente?

In den kleinen Gemeinden, wo wir sind, ist die Region extrem ländlich. Und die Leute sind so respektvoll. Sie laufen schon mal 20 oder 30 Kilometer zu Fuß zur nächsten Stadt, um Cola für uns zu beschaffen als Begrüßungsgetränk. Diese Menschen wollen ihre Warmherzigkeit zeigen, sie sind Weltmeister der Willkommenskultur. Wir schämen uns manchmal, weil wir diese Willkommenskultur, Gastfreundschaft und Menschlichkeit in unserer modernen Gesellschaft total verloren haben. Ich habe mal einen Dorfältesten getroffen, der uns sagte: "Wir möchten einen Dank aussprechen, denn die Kinder sind für uns hier wie Blumen. Sie brauchen eine gesunde Erde, Wasser und Sonne, um zu leben. Aber der essenzielle Teil ist das Wasser, das ihr uns gegeben habt durch die Brunnen. Und nur deshalb können unsere Kinder, unsere Pflanzen aufgehen und blühen." Das war wie ein Gedicht.

Wollen Sie Ihr Engagement nach der Karriere ausweiten?

Sobald die Karriere beendet ist, werde ich bei der Stiftung sein. Da werden sich Türen öffnen, länger in Äthiopien zu sein, an Seminaren und Konferenzen teilzunehmen. Diese Schritte werde ich gehen, um die Stiftung weiter voranzubringen. Und auch, um weiter von der Kultur der Menschen zu lernen. Denn der Zusammenhalt in den äthiopischen Gemeinden ist viel größer als in Deutschland, wo man eine immer größere Spaltung erkennen kann.

"Wer gedacht hat, Rassismus ist in den vergangenen Jahren verschwunden, hat sich selbst angelogen"

Sie sprechen die Spaltung an: Haben wir in Deutschland ein Rassismus-Problem?

Wer gedacht hat, dass Rassismus in den vergangenen Jahren verschwunden gewesen sei, hat sich selbst angelogen. Wellenförmig kommt Rassismus immer wieder an die Oberfläche und ist leider fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Große Fortschritte kann ich in den letzten zehn Jahren nicht erkennen. Auf politischer Ebene haben sich laute Krawallmacher aus der rechten Ecke festsetzen können. Und im Fußballbereich werden bei schwarzen Spielern weiter Affenlaute gemacht. Da denkt man sich, man ist in der Kolonialzeit. Das ist sehr, sehr traurig.

War es aus Ihrer Sicht richtig, zuletzt Bundesliga-Spiele wegen Beleidigungen gegen Dietmar Hopp zu unterbrechen?

Einerseits waren diese Unterbrechungen richtig. Wenn man einen Menschen im Fadenkreuz zeigt, ist das krank, absurd, dumm! Ich bin kein Befürworter davon, wenn Menschen wie Hopp Vereine nach oben "kaufen", aber mit dieser Aktion haben sich die Fans ein Eigentor geschossen. Trotzdem ist es unglücklich, dass ausgerechnet dann so hart durchgegriffen wird, wenn ein weißer, reicher Mann beleidigt wird. Das ist ein absolut falsches Signal. Bei Dunkelhäutigen wird oft gesagt: Die sollen einfach abhärten, sich nicht so anstellen. Das zeigt den Rassismus, wie er aktuell bei uns herrscht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen beim DFB selbst mal Rassismus erlebt haben und das richtig einschätzen können. Es wäre gut, sich Leute mit persönlicher Erfahrung dazuzuholen. Generell ist es wichtig, Kontakt zwischen Menschen herzustellen, um Vorurteile abzubauen. Kinder früh in Sportvereine zu schicken zum Beispiel. Kontakt und Kooperation sind der Schlüssel.

