Man muss das Bewusstsein der Menschen dafür schärfen, dass ein gutes Essen sich nicht über die Fleischmenge auf dem Teller definiert. Isst einer mittags eine Pellkartoffel, dann ist das ein Snack, keine vollwertige Mahlzeit. So denken die Menschen. Selbst eine Portion Würstel, Bayern ist ja Würstelland, auf dem Viktualienmarkt oder im Wirtshaus ist ein Snack.

"Die Ausbeutung von Tier und auch Mensch muss aufhören"

Sie haben sich sogar – für einen Drei-Sterne-Koch eher ungewöhnlich – persönlich an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gewandt, weil Sie es zornig macht, dass in Deutschland in Sachen Ernährung so vieles falsch läuft.

Ich bin immer noch zornig – vor allem, weil sie meine Nachrichten in den Sozialen Netzwerken löscht und mich komplett ignoriert. Ich weiß auch nicht, was die Frau glaubt, wie die Leute sich verarschen lassen. Ich bekomme so viel Resonanz auf Facebook und Instagram nach dem Motto: Endlich ist da mal einer, der seine Bekanntheit und seine Reichweite für etwas Positives nutzt. Und dann nichts. Eine Frechheit.

Sie reden sich in Rage.

Natürlich. Frau Klöckner hat in einer deutschen Zeitung zusammen mit meinem Kollegen Johann Lafer ein Drei-Gänge-Menü für sechs Euro zubereitet. Mit gesponserten Produkten der Tierwohl-Stufe eins (die niedrigste von vier, d. Red.). Minderwertige Produkte, wohlgemerkt. Und dann auch noch erzählen, man würde sich damit etwas Gutes tun. So jemand in der Politik ist in dieser Position meiner Ansicht nach untragbar. Für mich gehört die Frau sofort abgewählt.

Der Landwirtschaftsministerin wird eine Mitschuld an den Zuständen in den Schlachtfabriken zugeschrieben, die für Corona-Ausbrüche wie jetzt bei Tönnies verantwortlich sind – weil sie nichts dagegen unternommen habe.

Ganz unabhängig von Covid-19 und den ganzen Neuerkrankungen muss diese Ausbeutung von Tier und auch Mensch aufhören. Der Tönnies pumpt ja gerade 500 Millionen Euro nach China, weil er dort in einer neuen Fleischfabrik sechs Millionen Schweine im Jahr schlachten lassen will. In Deutschland werden 54 Millionen Schweine im Jahr geschlachtet – und drei große Firmen teilen sich die Hälfte des Marktes untereinander auf. Marktführer Tönnies alleine schlachtet knapp 17 Millionen. Das Tierwohl ist erbärmlich – auch das der Menschen. Ich finde es unsäglich, was dort passiert. Letztlich ist das aber ein hausgemachtes Problem. Angebot und Nachfrage.

"Weder Weiderind noch Weidehaltung sind als Begriffe geschützt"

Sehen Sie beim Fleischkonsum dieselbe Problematik, die unsere Gesellschaft generell prägt: Die Armen essen immer ärmer, die Reichen immer reicher – bildlich gesprochen?

Es ist statistisch erwiesen, dass der Fleischkonsum mit höherem Einkommen und höherem Bildungsstand viel geringer ist als im unteren Segment. Das ist eine Frage der Aufklärung beziehungsweise mangelnder Aufklärung. Da muss die Politik aktiv werden. Genauso bei der Kennzeichnung von Produkten: Steaks von Discountern tragen oft so eine romantische Bezeichnung wie Weiderinder. Dabei ist weder der Begriff Weiderind noch Weidehaltung geschützt. Man assoziiert dabei endlose grüne Wiesen in Uruguay. In Wahrheit stehen die Tiere irgendwo dicht an dicht in sogenannten Feed Slots im Dreck und werden schnell hochgemästet mit Kraftfutter, das sie gar nicht vertragen.

Kürzlich haben Sie in den Sozialen Medien ein Foto von einem – köstlich aussehenden – Schweinebraten veröffentlicht. Also muss es für Sie gar nicht immer Kaviar sein?

Nein, überhaupt nicht. Das muss ich klarstellen: Ich bin weder Vegetarier, noch bin ich gegen Fleischkonsum. Ich finde nur, man sollte ihn ganz stark einschränken. Ich esse zum Beispiel gar keine Wurst mehr, null verarbeitetes Fleisch, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt. Das Schwein für den Braten habe ich bei der BESH gekauft, der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Das hat köstlich geschmeckt. Ich würde morgen auch wieder Schwein essen – oder meinen Gästen servieren –, wenn ich ein gutes Stück bekomme. Man muss nur den Konsum überdenken. Das eigene Konsumverhalten fängt mit dem Respekt vor dem Tier an.

"Schweinefleisch sieht nie rosa aus – wie ein Comic-Schweinchen"

Woran erkennt man gutes Fleisch?

Man muss schon einmal die Packung umdrehen und lesen, was draufsteht. Da kann man schon sehen, wenn die Ware aus der Großfabrik kommt. Gutes Fleisch hat immer eine gewisse Fettstruktur und – um beim Schwein zu bleiben – sieht nie komplett rosa aus wie ein Comic-Schweinchen. Wenn man sich nicht sicher ist, muss man gegebenenfalls den Verkäufer fragen. Und generell: Wer zum Discounter geht, kann nicht erwarten, dass er für dieses Geld gute Qualität bekommt.

Qualität hin oder her – für viele, besonders junge Menschen ist es moralisch nicht mehr statthaft, Fleisch zu verzehren. Werden wir in Zukunft alle Vegetarier oder gar Veganer?

Nein, wir müssen nicht alle Vegetarier werden. Ich möchte das auch nicht. Dafür esse ich viel zu gerne Fleisch und Fisch. Ab und zu. Dafür serviere ich viel zu gerne Fleisch und Fisch. Wenn ich sie selber mache, esse ich ja sogar noch Wurst. In einem der letzten Menüs im Atelier gab es zum Beispiel eine Bries-Milz-Wurst. Wenn ich das Fleisch nehme, das ich bestellt habe, das Fett, und ich kuttere das und mache Gewürze rein und Zwiebeln, dann kann ich das auch guten Gewissens anbieten – oder selber essen. Ich gehe halt nur nicht in den Supermarkt und kaufe mir eine Dose Leberwurst.

Ihre Bries-Milz-Wurst könnte einige handwerklich überfordern.

Ach, es gibt auch sehr gute Wurst fertig zu kaufen. Zum Beispiel in Hofläden oder bei bäuerlichen Erzeugergemeinschaften. Man muss halt darauf achten, wo man kauft. Da gehört nur ein bisschen Recherche dazu. Wenn sich der Nachbar ein neues Auto oder einen neuen Computer kaufen will, dann weiß der auch, wo er so etwas bekommt. Und er weiß auch sonst alles über die Produkte. Warum muss das bei Lebensmitteln anders sein?

Wir haben so viel über Fleisch gesprochen: Verraten Sie uns doch bitte ein fleischloses Gericht, bei dem Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft.

Ganz ehrlich: Pellkartoffeln mit Quark. Ich habe gerade erst welche gekauft bei Caspar Plautz auf dem Viktualienmarkt. Das ist ein tolles Gericht, das ich mit ganz wenig zeitlichem und technischem Aufwand kochen kann. Ein bisschen Butter drüber oder ein bisschen gutes Olivenöl, Kräuter, Salz, Kümmel.

Gebratene Speckwürfel?

Von mir aus auch das, wenn man weiß, wo der Speck herkommt.

