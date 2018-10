Nun, nach ein paar Spielen: Wie groß ist der Unterschied, für Buchbach, Fürth oder Ingolstadt aufzulaufen – oder für Ihren Herzensverein 1860?

Vor ein paar Tagen erst bin ich mit ein paar Spielern im Waschraum in einer Ecke beim Schafkopfen gesessen. Da hängen überall Bilder von Löwen-Spielern an den Wänden. Es gibt keinen, den ich nicht kenne. Ich hatte früher Trikots von Icke Häßler, Martin Max, auch Biero. Jetzt spiele ich hier und es ist einfach schön, ein Teil des Vereins zu sein. In fünf Jahren oder so will ich auch mal bei 1860 an der Wand hängen.