Sind in und um München Seebestattungen möglich?

Das geht nur an der Ost- und der Nordsee. Nicht in Binnengewässern. Am Starnberger See ist das nicht möglich. Die Urne kommt zu einem Seebestatter und wird dann in eine Seeurne, etwa aus Muschelkalk, umgefüllt. Die löst sich im Wasser auf. Die geschlossene Urne wird dem Wasser beigegeben. Nicht verstreut – das ist Kino. Eine Seebestattung ist aber nicht billig, die fängt bei 1500 bis 2500 Euro an. Hinzu kommen Kosten der Feuerbestattung, Transport. Wenn die Angehörigen mit auf See möchten, kostet es noch mehr.