AZ-Interview So sollen Straftäter nach der Haft wieder ins Leben finden

Wie fangen Sie das auf?

TROMBIK: Wir erklären vorher sehr viel, sagen den Leuten, was sie erwartet, worauf sie sich vorbereiten müssen. Nach einer Haft muss man ganz von vorne anfangen.

Was ist das Schwierigste an Ihrer Arbeit?

TROMBIK: Die Extremsituation, die diese Menschen durchmachen. Die Zeit gleich nach der Inhaftierung ist für viele das Schrecklichste: sich damit auseinanderzusetzen, es zu realisieren. Da kann in einem Menschen viel kaputtgehen. Diese Situation teilen wir und unterstützen dabei, fangen auch immer wieder die Frustration ab. In der Gefängnispopulation gibt es viele Menschen, die mehrfach rückfällig werden. Da ist es wichtig, die Klienten, wenn sie zehnmal drinnen und draußen waren, auch beim elften Mal zu unterstützen, an sie zu glauben und ihnen das zu vermitteln.

"Gelungen" und "gescheitert" gibt es nicht

Wer sind Ihre Klienten?

LEHNERT: Straffällige sind keine homogene Gruppe, die Bandbreite ist riesig. Es ist nicht immer der aufgepumpte, austätowierte, drogenabhängige Typ. Wir haben auch ältere Leute, die sich das Essen oder die Fahrkarte nicht leisten können und deshalb Diebstähle begehen. Wir haben aber auch die Beschaffungskriminalität und Gewalttaten. Bei den meisten gibt es viele Problematiken, die mit ein Grund dafür sind, dass sie straffällig werden.

Wann ist ein Fall für Sie erfolgreich abgeschlossen?

LEHNERT: Das variiert total. In Fachbereichen wie der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit oder Schuldenberatung hat man ein konkretes Ziel und eine Art Abschluss. Andere Fachbereiche sind schwieriger.

TROMBIK: Bei uns geht es viel um Netzwerkarbeit. Beim Übergang von der Haft in die Freiheit ist es schon eine große Sache, wenn derjenige sofort an Stellen, Behörden, Einrichtungen angedockt ist, die weiterführen. Wenn er einen zuständigen Sozialarbeiter hat, der ALG2-Antrag bearbeitet wurde und die Leistungen fließen. Wenn er draußen einfach wieder stabil ist, ist das im Grunde abgeschlossen. Aber Leute kommen auch öfter mal wieder, wenn sie eine Frage haben oder Zuspruch brauchen.

LEHNERT: Wir notieren auch nicht "gelungen" oder "gescheitert". In einem Leben passiert so wahnsinnig viel, da gibt es immer ein Auf und Ab.

Wer von Ihnen hat eigentlich über das Leben nach der Haft mit Uli Hoeneß gesprochen?

LEHNERT: Gar keiner. (lacht) Da lässt sich die Bandbreite der Inhaftierten nochmal gut absehen: Jemand wie Hoeneß braucht sicher nicht die Hilfe von Einrichtungen wie uns. Der hat ein Umfeld und ein Vorleben, bei dem man davon ausgeht, dass er mit der Haftentlassung umgehen kann.