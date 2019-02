Glauben Sie dran?

Die Hoffnung hat jeder Schalke-Fan, wirklich jeder. Nur einmal die Schale hochhalten… Aber da gibt es auch andere Klubs, die das gerne möchten. Und aktuell ist die Qualität bei vielen Teams höher als bei Schalke. Klar ist allerdings: Sobald Schalke Meister wird, schreib ich ein Lied. Hundert Prozent. Natürlich. Dann bin ich da. Auch wenn ich 70 bin – das kriege ich hin.

Henning: Beim FC Bayern funktioniert fast alles

Ist Ihnen der FC Bayern trotz 2001 sympathisch?

Tatsächlich: ja. Jeder Verein würde sich so eine Portokasse wie die des FC Bayern wünschen. Bayern hat eine tolle Vereinsführung, tolle Spieler – und jetzt auch noch Leon Goretzka: Ich finde es gut, wenn ein Ex-Schalker für Bayern Tore schießt. Jeder, der sagt: "Wir brauchen Bayern nicht", der lügt. Das ist ein Mörderverein, da funktioniert fast alles. Es gibt halt nirgendwo so viele Neider wie in Deutschland. Fakt ist: Wenn jeder Verein in Deutschland so aufgestellt wäre wie Bayern, wäre keiner traurig.

Hat man Manuel Neuer den Wechsel von Schalke zu Bayern inzwischen verziehen?

Viele Hardliner sind immer noch sauer, es gibt weiter Buhrufe. Neuer ist halt gegangen. Grundsätzlich lockt das Geld immer. Wahrscheinlich würde es aber jeder so machen, wenn ein Angebot vom FC Bayern kommt.

Waren Sie selbst Fußballer?

Ja – bis zur A-Jugend. Ich war Mittelstürmer. Später habe ich die Liebe zur Musik dann so richtig entdeckt. Und auf zwei Hochzeiten kann man nicht tanzen. Mit 18 habe ich in Top-40-Bands gespielt, dann kam die Lehre zum Versicherungskaufmann… Aber ich weiß noch, wie man das runde Ding ins Eckige schießt (lacht).

Dann wagen Sie als Experte doch mal eine Prognose: Was ist noch möglich für Schalke in dieser Saison?

Wenn Schalke in der Champions League gegen Manchester City mal richtig die Beine in die Hand nimmt, kann es eine Überraschung geben. Wenn die Mannschaft aber nicht 200 Prozent gibt, wird sie komplett untergehen. Im DFB-Pokal sind wir auch noch drin. Und wenn wir in die Top 10 der Bundesliga kommen, freuen wir uns. Andererseits: Verlieren wir weiter so viele Spiele, ist die Kacke am Dampfen – wie man im Ruhrpott sagt. Auf Abstiegskampf habe ich keine Lust!

