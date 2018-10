AZ-Interview Søren Lerby exklusiv: "Vor Ajax braucht Bayern keine Angst zu haben"

Realistisch ist es aber nicht wirklich, mit dieser Truppe an glorreiche Zeiten anzuknüpfen und erstmals seit 1995 wieder die Champions League zu gewinnen, oder?

Nein, die Euphorie ist zwar enorm, gerade nach dem 3:0 im Auftakt gegen AEK Athen. Da träumen natürlich schon viele wieder von großen Erfolgen. Letztlich wird aber auch heuer wieder einer der renommierten Großklubs den Titel holen. So ein Finale wie 2004, als mit Monaco gegen Porto zwei Underdogs den Titel ausspielten, werden wir in der Champions League sicher nie mehr erleben. Es werden sich immer mehr nur noch die Favoriten durchsetzen.