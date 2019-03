Röttgen: "In vielen Bereichen ist China ein wichtiger Partner von Deutschland"

US-Präsident Trump hat es in Nordkorea zumindest versucht, er geht in Afghanistan einen anderen Weg als seine Vorgänger. Macht Trump trotzdem alles falsch?

Im Wesentlichen leider ja. Ich finde nicht alles an seiner China-Politik falsch. Ich würde mal sagen, 30 Prozent sind richtig. Von seinen Methoden bin ich weniger überzeugt. Problematisch ist Trumps Grundansatz, keine Allianzen zu bilden. Insofern stellt seine Amtszeit einen historischen Bruch in der amerikanischen Nachkriegs-Außenpolitik dar. Je länger er im Amt bleibt, desto tiefer wird dieser Bruch werden.