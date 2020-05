Sagans Vorbild? "Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen"

Wie hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren die Gewichtung der Tour-Etappen verändert? Wird es nicht immer schwerer für die Sprinter und einfacher für die Kletterer?

Die Strecke und die Profile ändern sich in jedem Jahr. Zu behaupten, dass es für Sprinter immer schwerer wird, wäre zu einfach – das sehe ich nicht so. Es gibt immer Chancen für uns, wir müssen uns halt gut vorbereiten und immer an das anpassen, was in jedem Jahr gefragt ist.