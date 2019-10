Wie kann man das aufhalten?

Man muss darüber reden und es öffentlich machen. Das sage ich auch immer Frauen, die sich engagieren: Macht es öffentlich, fordert Solidarität ein, demaskiert die Leute.

Künast: "Hass im Netz ist ein systematisches Werkzeug"

Ein Rückzug aus den Sozialen Medien kommt für Sie also nicht in Frage?

Nein. Ich bin ja auch auf Facebook, um zu beobachten, was politisch abläuft. Aber wir brauchen andere Werkzeuge im Umgang mit den Exzessen in den Sozialen Medien. Wir brauchen Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften. Man muss erkennen, dass Hass im Netz ein systematisches Werkzeug bestimmter Leute ist.

Ist da nicht auch die Legislative gefragt?

Natürlich müssten die Landesminister dafür sorgen, dass es solche Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften gibt. In Hessen und Nordrhein-Westfalen bewegt sich da gerade am meisten. Wir brauchen Beratungsstellen, die finanziert werden. Das Thema muss in die Schulen. Das Telemediengesetz muss angepasst werden. Und: Warum gibt es nicht mehr Polizei im Netz? Rund um die rechtsextreme Struktur muss man auch online Streife gehen. Wir brauchen Sanktionen und harte Leitplanken, damit da etwas in Bewegung kommt. Und ich erwarte von dieser Gesellschaft, dass gesagt wird: Einen Dienst, der sich für die Verbreitung von Hass zur Verfügung stellt, darf es nicht geben. Es kann nicht sein, dass Facebook, Twitter & Co. auf dieser Basis Geld verdienen.

