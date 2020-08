AZ: Herr Hitzfeld, Sie haben als Trainer in drei Champions-League-Finals gestanden, 1997 mit Dortmund und 2001 mit dem FC Bayern jeweils den Henkelpott gewonnen. Wie fühlt er sich an, der Morgen vor so einem wichtigen Spiel?

OTTMAR HITZFELD: Bei mir herrschte die größte Anspannung meistens einen Tag vor dem Finale. Da habe ich meine Personalentscheidungen getroffen, die natürlich auch mal schwierig waren. Hinzukam dann noch die Anreise an den Endspielort, die letzte Ansprache vor der Mannschaft. Das war immer etwas Besonderes. Der schönste Moment war eigentlich der nach der Spielersitzung, weil ich dann wusste: Der wichtigste Teil meiner Arbeit ist erledigt. Am Spieltag selbst war ich vollkommen konzentriert. Je näher der Anpfiff rückte, desto ruhiger bin ich geworden.