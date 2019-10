Gab es Kontakt mit Alba?

Nein, das geht uns nichts an. Das ist deren interne Geschichte. Wir finden nur schade, dass es so rübergebracht wird, als ginge es um nette Mädels in knappen Klamotten. Niemand zwingt die Mädchen dazu! Die machen das aus Leidenschaft. Wir vermitteln so viele Werte, was durch diese Diskussion jetzt total klein gemacht wird.