Kennen Sie die wichtigen Wiesn-Akteure?

Ich war als Stadträtin schon bei der Beschicker-Versammlung, da sitzen all die wichtigen von der Wiesn an einem Tisch: Wirte-Sprecher, Verwaltung, Schausteller. Da braucht man nicht gendern, alle Gestalter und Macher sind Männer. So ist der Gedanke entstanden, dass eine Frau zeigen sollte, dass sie Wiesn kann. Als ich vor sieben Jahren das erste Mal auf einer Beschicker-Versammlung war, konnte ich noch nicht ahnen, dass wir Grünen mal stärkste Kraft im Stadtrat werden.