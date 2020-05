Minimierung der Eingriffe in die Grundrechte

Sie klingen wenig beunruhigt angesichts der Schwere der Krise. Ist das so?

Ich neige nicht zur Hysterie, das stimmt, aber ich habe drei Sorgen: Dass Covid-19 die besonders vulnerablen Menschen zunehmend erfasst, dass die ökonomische, soziale und kulturelle Vitalität des Landes dauerhaft beeinträchtigt wird und die Nonchalance, mit der große Teile der Bevölkerung es für unproblematisch halten, in welchem Umfang gerade Grundrechte dispensiert sind. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Grundrechte wieder in Kraft gesetzt werden. Sie sind die Essenz einer freiheitlichen Demokratie.

Haben Sie deshalb zusammen mit fünf weiteren bekannten Persönlichkeiten in einem öffentlichen Schreiben zur Lockerung der Quarantäne-Maßnahmen und zu einem Minimieren der Eingriffe in die Grundrechte aufgerufen?

Es handelt sich um sechs eigenwillige, in ihrem jeweiligen Fachgebiet renommierte, Personen, ein Epidemiologe, zwei Ökonomen, ein Politiker, eine Juristin und ein Philosoph. Wenn diese sich, bei allen Differenzen, auf einen gemeinsamen Text einigen können, der einen Ausgang aus dem Shutdown weist, ohne zusätzliche gesundheitliche Risiken in Kauf zu nehmen, dann kann das der Öffentlichkeit und der Politik Orientierung geben. Jedenfalls war das unsere Hoffnung.

"Menschen sind bereit, vernünftig und risikoavers zu handeln"

Passend dazu: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ausgangsbeschränkungen mehr oder weniger unnütz sind, weil aufgrund der vielzitierten "triftigen Gründe" aus verfassungsrechtlicher Sicht sowieso fast alles erlaubt ist. Bremst die Judikative die Exekutive ein?

Es gab jetzt einige Gerichtsurteile, die man als Warnschüsse interpretieren sollte. In einer solchen Krise ist der Staat, ist die Exekutive legitimiert, in die Grundrechte einzugreifen, um das besonders fundamentale Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu schützen. Aber diese Eingriffe müssen immer verhältnismäßig sein. Das entspricht auch meiner praktischen Philosophie. Das nennt man Kohärenz. Die Dinge müssen in sich stimmig sein. Wir brauchen eine klare Orientierung der Strategie an ethischen Kriterien. Wir können zwar heute nicht sagen, was in sechs Wochen oder gar sechs Monaten ist. Wann gibt es einen Impfstoff, ein Medikament? Da ist das Fahren auf Sicht, auf das unsere Kanzlerin so viel Wert legt, absolut richtig. Aber es ist nicht richtig, das Fahren auf Sicht auch auf die Kriterien, nach denen gehandelt wird, zu beziehen.

Gibt es die denn überhaupt?

Zumindest herrschte eine große Konfusion in den letzten Wochen. Die Kriterien wurden mehrfach verändert und nur unzureichend begründet. Hinsichtlich der Gesundheitsrisiken plädiere ich dafür, die Zahl der Erkrankungen, besonders der intensivbettpflichtigen, als Maß zu nehmen – und nicht die Höhe der Gesamtinfektionen oder den Verdoppelungszeitraum oder den Reproduktionsfaktor. Hierzu eine Anmerkung: Die Infektionszahl ging bereits vor dem Shutdown massiv zurück. Die Menschen sind bereit, vernünftig, kooperativ und risikoavers, zu handeln, wenn sie wissen, dass sie es mit einer großen Gefahr zu tun haben. Das ist erfreulich. Das könnte die Regierung zum Anlass nehmen, um uns mitzuteilen: Nachdem wir in den letzten Wochen gesehen haben, wie kooperationsbereit die Bevölkerung ist, können wir staatliche Zwangsmaßnahmen zurücknehmen, sofern unser gesundheitspolitisches Kriterium erfüllt ist.

