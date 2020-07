Damit hätte Sedlmayr ihn herauswerfen können, er hätte vor dem Nichts gestanden. Somit hatte er ein Motiv. Wie gelang es, die Tatzeit so genau eingrenzen?

Der 14. Juli 1990 war ein Samstag. Sedlmayr war eigentlich ein einsamer, armer Kerl. Er verbrachte die Wochenenden meist allein in seiner Riesenwohnung im zweiten Stock einer Jugendstilvilla in der Elisabethstraße – meistens saß er im Trainingsanzug, Lord Extra rauchend in seiner Bibliothek. Nur sein Dackel Moritz war bei ihm. An diesem Samstag hat er um 18 Uhr mit dem Koch telefoniert, den er als Nachfolger vorgesehen hatte. Jeden Samstag um 19 Uhr rief ihn die Schauspielerin Maria Niklisch an, mit der er befreundet war. Doch er nahm nicht ab – was nie passiert wäre, wenn er zu Hause gewesen wäre. Da muss also das Rollkommando bei ihm gewesen sein.

"Wir bohrten im Puff ein Loch in die Wand, um zu lauschen"

Wie lief die Tat ab?

Er wurde in der Bibliothek überrumpelt, ins Schlafzimmer gezerrt und bäuchlings aufs Bett geschmissen. Er wurde an Händen und Beinen mit Klebeband gefesselt. Dann hat man ihm mit einem Messer aus der Küche mit 30 Zentimeter langer Klinge in die Niere gestochen und ihm unterhalb des Kinns die Kehle durchschnitten ohne die Halsschlagader zu öffnen. Und schließlich hat man ihm mit einem 1000 Gramm schweren Schlosserhammer den Schädel und das Gesicht zertrümmert.

Der Hammer wurde von der Frau des Mittäters – einem Verwandten des Ziehsohns – identifiziert. Sie vertraute sich einem V-Mann an. Damals sind überhaupt zum ersten Mal V-Leute eingesetzt worden. Haben die eigentlich später die Belohnung bekommen?

Ja, sie wurde aufgeteilt unter ihnen und anderen Zeugen.

Es gab mal die Kritik, die Mordkommission hätte mit James-Bond-Methoden gearbeitet. Sie hat den zweiten Verdächtigen sogar einmal bei der Haftbefehlseröffnung mit Absicht fliehen lassen.

Was ist schlecht an James Bond? Das war alles abgesprochen mit der Staatsanwaltschaft. Der V-Mann, den wir auf ihn angesetzt hatten, war zu seinem besten Freund geworden. Wir hofften auf ein Geständnis. Das kam dann allerdings nicht.

Wie wurde er wieder gefasst?

Wir haben ein Motorrad präpariert, mit dem er nach Garmisch fliehen wollte. Es blieb dann stehen, genau da, wo wir es wollten. So wurde er festgenommen. Mehr sag ich nicht.

Es heißt oft, die beiden Verwandten seien nach einem Indizienprozess verurteilt worden. Stimmt das?

So war das nicht. Wir hatten auch Teilgeständnisse. Die beiden haben sich in der U-Haft gegenseitig beschuldigt.

Gibt es für Sie, 30 Jahre später, noch offene Fragen?

Ich bin der festen Überzeugung, dass die beiden Richtigen verurteilt wurden. Wer genau was getan hat, also über die Zuordnung, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich wüsste gern die ganze Wahrheit. Der eine wollte mehrmals auspacken, hat aber dann doch immer einen Rückzieher gemacht.

Sie sind während der Ermittlungen einmal selbst nur knapp einem Anschlag entkommen. Wie war das?

Mein Kollege Ottowitz und ich sind nach Kroatien gereist, um dort den mutmaßlich dritten Mann aufzuspüren. Das war mitten im Jugoslawienkrieg. Der dortige Polizeipräsident unterstützte uns, wir übernachteten in einem Gasthof. Eine Stunde nach unserer Abreise wurde der Gasthof von Serben überfallen. Sie ermordeten den Wirt und dessen Sohn. Wären wir noch dort gewesen, hätte es uns sicher auch erwischt. Das war reines Glück.

Was bedeutet dieser Fall Ihnen ganz persönlich?

Er war der lehrreichste Fall für mich, einer der schwierigsten und einer der brutalsten. Manchmal war er aber auch komisch: Einmal haben wir in einem Puff ein Loch in die Wand gebohrt, um einen zu belauschen. Das war ausgerechnet am Hochzeitstag des Kollegen.

