AZ: Herr von Brunn, Corona-Ausbrüche in Schlachtbetrieben hat es in Bayern schon mehrere gegeben. Daraufhin wurde die Belegschaft getestet, für Infizierte und Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet. Ist das ausreichend?

Florian von Brunn: Nein, es ist nicht ausreichend! Übrigens sind die Kontrollen viel zu spät erfolgt. Wir wussten schon seit Anfang April, dass in anderen Bundesländern Mitarbeiter an Schlachthöfen und Erntehelfer erkrankt sind. Es gab sogar Todesfälle. Aber die Staatsregierung hat wochenlang tatenlos zugeschaut. Das finde ich unfassbar verantwortungslos. Und jetzt wurden zwar die Mitarbeiter von Schlachthöfen getestet, aber was ist mit den vielen Erntehelfern? Erst vor wenigen Tagen kam heraus, dass fast 80 Mitarbeiter eines Spargelhofs in Schwaben an Corona erkrankt sind. Warum gibt es da immer noch kein flächendeckendes Untersuchungsprogramm? Das bringt mich wirklich auf die Palme.