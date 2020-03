Ziegler: "Europa hat sich von Erdogan abhängig gemacht"

Wie wollen Sie das Hardlinern wie dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán klarmachen?

Orbáns Schlägerpolizei verfolgt jeden Flüchtling, der ungarisches Territorium betritt und steckt jeden, den sie fasst, drei Jahre ins Zuchthaus. Dabei gibt es nach der Konvention keine illegale Grenzüberschreitung durch einen Flüchtling. Trotzdem kann man auch jemanden wie Orbán zu einer neuen, humanitären Flüchtlingspolitik bringen – und zwar ganz einfach: Ungarn lebt zu fast 80 Prozent von milliardenschweren Zuwendungen aus Brüssel. Würde man diese Zahlungen aussetzen, was reglementarisch möglich ist, käme der sofort zur Vernunft.

Im Zentrum der aktuellen Auseinandersetzung steht ein anderer Präsident: Recep Tayyip Erdogan aus Ankara, der Flüchtlinge an die griechische Grenze karren lässt, weil er im Rahmen des Flüchtlingspaktes mit der EU mehr Geld haben möchte. Hat sich Europa mit diesem "Deal" erpressbar gemacht?

Natürlich. Pro Asyl und Medico International haben den Deal schon 2016 als "reinen Wahnsinn" bezeichnet. Einerseits beschränkt dieser Vertrag das Asylrecht willkürlich auf eine Nationalität – nämlich die Syrer. Und zweitens hat sich Europa abhängig gemacht von einem internationalen Missetäter wie Erdogan. Jetzt sieht man das Resultat.

Immerhin hat der Pakt mit der Türkei der EU eine mehrjährige "Verschnaufpause" verschafft. Was ist seitdem schiefgelaufen?

2016 wurde zwischen der Kommission und den Mitgliedsstaaten ein "Relocation-Plan" ausgehandelt. Basierend auf den Kriterien Bruttoinlandsprodukt und Bevölkerungsstärke wurde jedem der damals noch 28 Mitgliedsländer ein Kontingent an Flüchtlingen zugewiesen. Die osteuropäischen Staaten haben sich geweigert, mitzumachen. Also wurde der "Relocation-Plan" nicht umgesetzt.

Ziegler: "Mit Rassisten darf man nicht verhandeln"

Ist das der alleinige Grund für das fortdauernde Chaos?

Nein, hinzukommt: Die Rückweisung der Flüchtlinge, die unmenschlichen Zustände in den Hotspots – all das zielt darauf ab, die Flüchtlingszahlen herunterzufahren. Menschen, die wegwollen aus ihrem Land, soll signalisiert werden: Ihr habt keine Chance. Davon verspricht sich die Kommission, xenophobe Bewegungen – die AfD in Deutschland, der Front National in Frankreich, Salvinis Lega in Italien – zu schwächen. Aber das ist historisch betrachtet ein Irrtum. Das ist München 1938. Damals haben Daladier und Chamberlain zu Hitler gesagt: "Sie können das Sudetenland annektieren, aber Krieg dürfen Sie dann keinen machen." Und was war das Ergebnis der Appeasement-Politik? Annexion – und Krieg. Mit Rassisten darf man nicht verhandeln. Man darf ihnen kein bisschen entgegenkommen. Das sind Feinde der Menschheit. Das hat die Geschichte gezeigt.

