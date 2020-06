Welches Wetter mögen Sie am liebsten – und warum?

Es gibt zwei Wetter, die ich besonders gerne mag. Zum einen finde ich es toll, wenn es im Winter nachts schneit. Ich finde, das hat einen ganz besonderen Zauber. Je nachdem, was es für Schneeflocken sind – die sehen ja je nach Temperatur alle anders aus – glitzert der ganze Himmel, wenn sie fallen. Vor allem die Schneeflocken, die bei Temperaturen um minus 10 Grad entstehen, finde ich toll. Die sehen aus wie kleine Sterne und glitzern deswegen ganz besonders schön.

Und im Sommer?

Im Sommer mag ich blauen Himmel mit ein paar kleinen weißen Wolken, Temperaturen um 20 Grad und einen leichten Wind vom Meer her. Nicht zu warm, nicht zu kalt und trocken – das ist privat für mich perfekt. Beruflich ist das allerdings ziemlich langweilig.

"...und jetzt das Wetter" – Die beliebteste Minute der Tagesschau (160 Seiten, 19,90 €) von Silke Hansen ist im Delius-Klasing Verlag erschienen.

Wetter: Fünf Fragen und Antworten rund um Wolken, Regen und Wind

"Urban Breeze" – was ist das?

Was irgendwie wie der Name eines süßherben Cocktails klingt, ist ein spezieller Düseneffekt, erklärt Silke Hansen in ihrem Wetter-Buch: Wenn Wind durch eine besonders schmale Stelle muss, etwa zwischen Hochhäusern, entsteht ein Düseneffekt. Dabei wird der Luftstrom verengt und dadurch beschleunigt, schreibt sie. So kann es zwischen den Häusern durchaus stürmisch sein, selbst, wenn in der restlichen Stadt nur leichter Wind weht. Dieses Phänomen ist im Großen dafür verantwortlich, dass Tarifa im Süden Spaniens das Traumziel vieler Surfer ist. Dort, an der schmalsten Stelle zwischen Europa und Afrika, gibt es laut Hansen an über 300 Tagen im Jahr kräftigen Wind.

Ab wann wächst Rasen?

Die Maßeinheit für Temperatur ist hier in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, Celsius, benannt nach dem schwedischen Physiker Anders Celsius. Die Temperatur ist entscheidend für vieles, was sich in der Natur abspielt, schreibt Hansen. So fliegen Hummeln beispielsweise schon bei Lufttemperaturen ab 2 Grad Celsius, Bienen mögen’s ein bisserl wärmer – sie sind ab 8 Grad aktiv. Und der Rasen wächst, wenn es zwischen 10 und 18 Grad hat.

Wie entstehen Wolken?

Obacht, jetzt gibt’s ein bisserl Physik-Nachhilfe: Denn um zu verstehen, wie Wolken entstehen, muss man vier Dinge wissen, schreibt Silke Hansen: 1. Warme Luft steigt auf. 2. Luft, die aufsteigt, kühlt ab. 3. Kalte Luft kann weniger Wasser speichern als warme Luft. 4. Das Wasser kondensiert aus und es bilden sich Wolken und Regen. Wasserdampf, so Hansen, ist immer in der Luft. Mal mehr, mal weniger. Wenn die Luft kühler wird, muss das Wasser irgendwo hin, das die Luft nicht mehr so gut speichern kann – es kondensiert und bildet Wolken.

Hält das Wetter noch oder nicht?

Stellt man sich diese Frage beim Blick auf Quellwolken am Sommerhimmel, gibt es eine einfache Faustregel, schreibt die Wetter-Expertin: Ist der Abstand zwischen Wolkenunterseite und Wolkenoberseite kleiner als zwischen Wolkenunterseite und Erdboden, "muss man sich keine Sorgen machen", so Hansen. Diese Wolken seien meist harmlos.

Welche Tiere sind Wetterboten?

Sie denken an Schwalben oder Frösche? Ja, aber eigentlich sind es Mücken, die letztlich dafür sorgten, dass im deutschsprachigen Raum der Mythos vom "Wetterfrosch" entstanden ist, schreibt Silke Hansen. Denn je nach Luftdruck fliegen die Mücken, die Nahrung von Schwalben oder eben Fröschen, hoch oder tief. Herrscht Hochdruck und damit schönes Wetter, werden die Tierchen von den aufsteigenden Luftmassen nach oben getragen. Die kleinen Insekten sieht man schlecht, die Vögel oder auf Pflanzen hochkletternde Amphibien freilich besser.

