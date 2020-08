Wie anders sieht die aus?

Zum Beispiel die Mafia in Sizilien: Wenn da ein Kindergarten oder eine Autobahnausfahrt gebaut werden soll, gibt’s da Korruption. Da kriegt vielleicht der Bürgermeister und sonst wer noch etwas, aber: Der Kindergarten steht dann, und die Autobahnausfahrt gibt es ebenfalls, vielleicht sogar in schön. Im Libanon wandert das Geld zu 120 Prozent in private Taschen – ohne dass es einen Kindergarten und eine Autobahnausfahrt gibt. Das ist der Unterschied zum Rest der Welt: dass eine Clique von unterschiedlichen Konfessionen und politischen Ansichten über einem Haushaltsbuch sitzt und den Libanon privat unter sich aufteilt, seit Jahrzehnten. Aber jetzt ist die Zitrone ausgepresst.

Klingt nach "Rette sich, wer kann".

Einer meiner besten Freunde ist der Star-Tenor des Libanon – die haben nur einen. Der sagt: "Jetzt geht’s nicht mehr. Ich habe immer alles für mein Land getan, habe Geld reingebuttert, bin immer wieder zurückgekommen, aber jetzt verlasse ich dieses Land. Ich weiß nicht wohin, ich will nur weg." Wenn solche Symbole des Staates weggehen wollen, ist es anscheinend sinnlos mit diesem Libanon.

Traurige Aussichten.

Ja. Allerdings nicht zum ersten Mal. Ich kenne so eine Stimmung schon aus dem Bürgerkrieg und dem kurzen Israel-Krieg. Wer seit Jahrzehnten öfter im Libanon war, für den ordnet sich das ein. Zu meiner Mitarbeiterin, die die Explosion am eigenen Leib erlebt hat, haben sie zum Beispiel gesagt: "Jetzt bist du eine Libanesin." Will sagen: Vom Libanon hast du keine Ahnung, solange du nicht Schüsse und Explosionen erlebt hast. Das ist echt bitter.

Wie es konkret zu der Explosion im Hafen kam, weiß man immer noch nicht?

Nein. Aber es gibt eine große Angst vor Gewalttätigkeiten. Viele sagen, man kann die auch herbeireden. Wir sitzen gerade im Zentrum von Beirut, wollten ein Bier bestellen, da heißt es: "Bei uns gibt es kein Bier mehr. Die Hisbollah verbietet das." Kein Mensch will mehr in dieser Welt leben. Das ist ein Rollback, den keiner haben will – bis auf so eine Clique von Betonköpfen. Die aber jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dazu noch Corona und Millionen Flüchtlinge. Der Libanon ist ein Vorzeigestaat in Sachen Corona-Schutz: die Stewardessen im Flugzeug in blauem Schutz-Overall und Plastikhandschuhen, zugedonnert mit Desinfektionsmittel. Man trifft hier nicht auf orientalische Lässigkeit – die wollen wirklich kämpfen gegen das Virus.

Eine Krawatte aus dem Chaos – "als Symbol des Wiederaufbaus"

Das Büro Ihrer Organisation "Orienthelfer" wurde ebenfalls zerstört. Wollen Sie es wieder aufbauen? Absolut. Ich war eben in meiner kaputten Wohnung, habe in einem offenen Schrank eine Krawatte gefunden und mir umgebunden – als Symbol des Wiederaufbaus.

Und am Sonntagabend stehen Sie dann im Innenhof des Deutschen Theaters und spielen Kabarett – wie schaffen Sie es, den Schalter umzulegen?

Da freue ich mich drauf! Im Ensemble mit Simon Pearce, Christine Eixenberger und den NouWell Cousins: Das wird richtig schön.

Was wird geboten?

Quasi die Lesefassung meines Buchs "Klimakatastrophe auf Bairisch". Das ist für mich persönlich auch ein Antrieb, denn ab und zu verdrückt man hier aufgrund all der Schicksale eine Träne. Und so gibt es etwas, auf das ich mich wahnsinnig freue. Es gab auch Anrufe, ob ich diese Premiere nun überhaupt schaffe – meine Antwort war: "Ihr würdet mich umbringen, wenn ich das jetzt nicht spielen dürfte." Ob’s dann super wird, werden wir sehen, aber ich freu mich narrisch drauf.

