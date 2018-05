AZ-Interview mit Löwen-Stürmer Mölders' Tattoo-Versprechen: Beim Aufstieg Löwe auf die Brust!

Am Donnerstag wartet der 1. FC Saarbrücken in Völklingen. Welches Hinspielergebnis würden Sie unterschreiben?

Ich kenne das Stadion nicht, aber das ist auch egal: Unsere Fans werden da sein, und sie werden laut sein. Ein Auswärtstor wäre nicht schlecht, ein Unentschieden auch nicht verkehrt. Aber ein Sieg wäre überragend. Und so gehe ich auch in die Spiele: Ich will beide gewinnen, dann brauchst du nicht zu rechnen.