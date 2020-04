Wie halten Sie die Spieler so ganz ohne Elf gegen Elf bei Laune?

Hin und wieder hängen wir in der Kabine die Auswertungen der athletischen Daten jeder Gruppe aus. Das ergänze ich mit einer kurzen Zusammenfassung, in der steht, welcher Spieler am Vortag herausragend war. Das wechselt jedoch immer wieder. Einen Trainingsweltmeister kann ich nicht benennen, aber ich bin sehr, sehr zufrieden, dass alle Spieler in meiner Mannschaft mit der Situation wirklich gut zurechtkommen. Sie arbeiten hart daran, in einer Top-Verfassung zu sein und diese sogar noch auszubauen. Und was immer ein wenig zu kurz in der Berichterstattung kommt: Bis dato gab es meines Wissens noch keine Infektionen durch den Trainingsbetrieb in Kleingruppen. Das zeigt, wie verantwortungsvoll und diszipliniert die Vereine und vor allem unsere Spieler sind.