Drängt sich die Frage auf: Auf welcher Basis wurde geplant?

Das kann ich nicht beantworten, da ich zu diesem Zeitpunkt nicht Geschäftsführer war.

Der alleinige Geschäftsführer hieß damals Michael Scharold.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich will niemandem einen Vorwurf machen. Michael Scharold hat auch jetzt die Gesamtverantwortung Wirtschaft und Finanzen. Ich bin als Geschäftsführer Sport für die Einhaltung der Etats im Sportbudget verantwortlich. Aber: Der Personaletat, der mir für 2019/20 zugewiesen wurde, reicht nicht aus, um laufende Verträge einzuhalten. Der Trainer und ich stehen an der Front und müssen liefern. Aber dafür lassen wir uns nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Wir werden in ein Licht gerückt, das nicht der Faktenlage entspricht.

Günther Gorenzel: "Ich mache keine Vereinspolitik"

Präsident Robert Reisinger verordnete Scharold mitten in dieser Zweijahresplanung im Winter per Weisung, keine Darlehen und Genuss-Scheine von Ismaik anzunehmen und hat den Kurs der Vereinsführung jüngst verteidigt.

Auch zu dem Vorwurf, auf einer Seite zu stehen, möchte ich ein klares Statement abgeben: Ich mache keine Vereinspolitik. Ich will einzig und allein den Profifußball bei 1860 weiterentwickeln, sportliche Entscheidungen treffen. Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft, mir ging es immer nur um die Entwicklung des Fußballs.

Stichwort Perspektive: Bierofka hat kürzlich erklärt, sich bezüglich eines Abschieds von 1860 "Gedanken" zu machen.

Ich kann den Trainer verstehen, dass er sich intensiv Gedanken über seine Zukunft macht.

