AZ: Herr Latif, wie kommen solche Wetterextreme, wie sie jetzt in München und Bayern zu beobachten waren, zustande? Wie entstehen zum Beispiel Hagelkörner in der Größe von Tischtennisbällen?

MOJIB LATIF: Für solche Unwetter sind feuchte, warme Bedingungen erforderlich, wie wir sie in den letzten Tagen erlebt haben. Bei diesen Bedingungen schießen die Wolken bis zu zehn Kilometer in die Höhe. Aus der vorhandenen Feuchtigkeit können sich dann Hagelkörner bilden. Diese werden innerhalb der Wolken hoch und runter geweht und gewinnen dadurch an Größe. Wenn die Hagelkörner so schwer sind, dass sie nicht mehr hoch geweht werden können, fallen sie letztendlich auf die Erde nieder.