Sind die Bayern in dieser Saison defensiv anfälliger? 26 Gegentore in 22 Partien der Bundesliga lassen ja darauf schließen.

Und dennoch sind sie wieder auf drei Punkte dran an Borussia Dortmund. Wir haben immer einen Plan gegen die Bayern, aber letztlich bleibt es dabei: Wir brauchen einen Sahnetag, eine sehr gute Tagesform, und die Bayern sollten einen schwächeren Tag erwischen. Es hängt immer von so vielen Faktoren ab und du brauchst auch etwas Spielglück. Vor allem auswärts in München.