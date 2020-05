Hermann Zimmerer über die Corona-Krise: "Die Lockerheit ist weg"

Rechnen sich die Lokale mit weniger Gästen durch die strengen Vorgaben?

In einer normalen Woche haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch Unterbelegung, was wir durch die restlichen Tage ausgleichen. Jetzt rechne ich damit, dass wir an guten Tagen nur noch etwa 60 Prozent der Gäste haben. In der Brez’n wird’s nochmal schwieriger, weil die von der Nähe und Enge lebt, über drei Stockwerke geht mit Treppen und engen Toiletten.