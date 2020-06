"Es ist sauwichtig, dass nicht nur die Betroffenen demonstrieren gehen"

Was raten Sie den Betroffenen in Ihrer Beratung?

Wenn dir etwas rassistisch vorkommt, ist es das meistens auch. Oft fangen Betroffene aus Selbstschutz an, eine Akzeptanz aufzubauen, im Sinne von: „Eigentlich ist das beleidigend, aber ich nehme es mal als Spaß.“ Was da helfen kann, ist, wenn man sich klar macht, dass man nicht selber gemeint ist. Nicht ich, Hamado, werde hier beleidigt. Sondern die Person vor mir hat ein Problem, weil sie immer noch nicht erkannt hat, dass es falsch ist, Menschen über ihre Hautfarbe zu definieren. Nicht ich bin das Problem, sondern mein Gegenüber. Was können Menschen tun, die nicht von Rassismus betroffen sind, aber helfen wollen?

Das Wichtigste ist es, solidarisch zu sein. Zivilcourage zu zeigen. Das fehlt mir oft. Zum Beispiel bei dem jungen Mann aus dem Bus, von dem ich erzählt habe: Es ist gut, dass Leute ihm ihre Nummer aufgeschrieben haben, um für ihn auszusagen, wenn es nötig wird. Aber ich hätte es hilfreicher gefunden, wenn sie sich gleich eingemischt hätten. Wenn sie der Polizei gezeigt hätten, dass es gerade nicht in Ordnung ist oder war und den jungen Mann zumindest gefragt hätten, ob er Unterstützung brauche. Um ihm zu zeigen: Er ist nicht alleine. Es reicht nämlich nicht, gegen Rassismus zu sein. Man muss auch rassismuskritisch sein. Eigene Privilegien erkennen.

Aktuell gibt es Demos in München, die sich mit den Protesten in den USA solidarisieren und an denen viele weiße Deutsche teilnehmen. Finden Sie das gut?

Natürlich! Es ist sauwichtig, dass nicht nur Betroffene auf die Straße gehen, sondern, dass das als gesamtgesellschaftliches Problem gesehen wird. Es reicht aber nicht, mal ein Schild hochzuhalten oder einen Facebook-Post zu schreiben. Solidarität heißt auch, die tatsächlichen Bewegungen von Betroffenen zu unterstützen. Es gibt viele Organisationen, die Unterstützung gut brauchen können. Zum Beispiel das "Netzwerk gegen Rassismus und Diskriminierung", in dem ich aktiv bin. Wenn wir die Situation verändern wollen, ist Solidarität eines der wichtigsten Mittel.

Lesen Sie auch: Fraktionschefs der Münchner SPD - Reiche sollen für Arme mitzahlen