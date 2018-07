Wenn es mit der Politik jetzt nichts werden sollte, gibt es dann einen Weg zurück zum Stammtisch?

Das würde ja heißen, dass ich nicht in den Landtag komme. Da ich aber hineinkomme, stellt sich die Frage nicht. Und so wie es aussieht, gilt: Wenn es die FDP in den Landtag schafft, bin ich drin. Und dann werde ich auch Alterspräsident. Da werde ich schon ein paar grundsätzliche Worte sagen. Ich strebe kein Amt an, aber ich möchte Mitglied in der Verhandlungskommission zur Koalition mit der CSU werden, damit wir viele freiheitliche Gedanken durchsetzen.