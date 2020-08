Einerseits feierte der Ministerpräsident bisher bei jeder Gelegenheit die bayerische Testoffensive. Andererseits wird oft erst gehandelt, wenn Missstände unübersehbar geworden sind – so war es bei den Reihenuntersuchungen in Fleischfabriken und jetzt bei der Testpflicht für Erntehelfer. Wie passt das zusammen?

Bei Schlachthöfen und Erntehelfern in der Landwirtschaft geht es um handfeste wirtschaftliche Interessen und um heilige Kühe der CSU. Schon Franz Josef Strauß hatte beste Beziehungen zur Fleischmafia. Deswegen hat Söder die auch nur mit Samthandschuhen angefasst: bis das Kind in den Brunnen gefallen ist! Wir als SPD haben schon im Mai darauf hingewiesen, dass man Schlachthof-Mitarbeiter und Saisonkräfte testen muss. Außerdem haben wir gefordert, die Bedingungen am Arbeitsplatz und die Wohnverhältnisse endlich zu verbessern. Söder hat aber nicht auf uns gehört. Zudem will er unbedingt Kanzlerkandidat werden. Das ist unverkennbar, egal wie oft er es dementiert. In seinem Ehrgeiz ist er dabei über das Ziel hinausgeschossen. Er hat immer mehr angekündigt, um Klassenbester zu sein. Aber ohne ordentlich zu prüfen, wie schnell und zuverlässig das umgesetzt werden kann. Wenn ich das mit Olaf Scholz vergleiche, muss ich feststellen: Scholz macht ruhig und solide seine Arbeit und steuert uns sicher durch die Wirtschaftskrise.