Weißere Zähne: Promis versprechen Bleaching-Ergebnis

Funktioniert das Bleaching-Verfahren via Smartphone überhaupt, das die Promis bewerben?

Ich habe das System noch nicht selbst getestet. Solche Bleaching-Methoden können durchaus funktionieren – sie sind aber mit sehr viel Vorsicht zu genießen: Oft sind keine genauen Angaben zu den Inhalts- und Wirkungsstoffen zu finden. Die meisten Produkte verwenden kein klassisches Peroxid, was zum Bleichen der Zähne in Zahnarztpraxen genutzt oder von Zahnärzten zum Home-Bleaching empfohlen wird. Stattdessen finden sich darin oft andere Substanzen – vor allem Säuren, wie beispielsweise Zitronensäure oder Backpulver, bei dem die Carbonate zu Säuren werden. Diese greifen den Zahnschmelz stark an und die Zahnoberflächenstruktur wird rau. Dadurch wird zwar das Gefühl des Bleachings erzeugt, aber die Zähne verfärben sich oberflächlich anschließend wieder recht schnell durch den Genuss von Kaffee, Tee, Rotwein oder Zigaretten. Die Verfärbungen sollen dann wiederum mit aggressiven abrasiven Zahnpasten entfernt werden, was nicht sehr empfehlenswert ist. Diese Sets für Zuhause sollten daher nur unter Vorbehalt genutzt werden. Letztendlich sind die Kosten für das Home-Bleaching aus dem Internet sowie die Folgekosten für zusätzliches Bleaching-Gel, um ein relativ zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten, nicht unbedingt günstiger als die professionelle Behandlung beim Zahnarzt.